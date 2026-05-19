Автоинспекторы провели урок безопасности в школе Реутова 19 мая

Профилактическое мероприятие с участием сотрудников Госавтоинспекции и мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» прошло 19 мая в школе №10 Реутова. Школьникам напомнили правила дорожного движения и вручили световозвращающие аксессуары в преддверии летних каникул, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» и представители мобильного комплекса «Лаборатория безопасности». В преддверии летних каникул они напомнили учащимся о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на проезжей части и во дворах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.