Сотрудники УМВД России по Дмитровскому городскому округу организовали профилактические беседы с воспитанниками детских садов в рамках акции «Внимание — дети!», сообщили в пресс-службе округа.

Полицейские в доступной форме повторили с детьми основные правила: виды пешеходных переходов, сигналы светофора, дорожные знаки и алгоритм перехода проезжей части. Для лучшего усвоения материала автоинспекторы провели викторину «Азбука ПДД» и объяснили важность использования световозвращающих элементов.

Особый интерес у ребят вызвала игра «Собери дорожный знак» — дети не только успешно справились с заданием, но и рассказали, где встречаются такие знаки и что они означают.

В завершение мероприятия сотрудники ГИБДД продемонстрировали патрульные мотоциклы, показали работу спецсигналов и вручили детям световозвращающие брелоки — фликеры.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин подчеркнул: «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах — важное направление нашей работы. Такие акции помогают с самого раннего возраста объяснять ребятам правила дорожного движения и тем самым предотвращать опасные ситуации. Отдельная благодарность автоинспекторам за их вклад в обучение подрастающего поколения».

Мероприятие прошло в рамках реализации региональной программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.