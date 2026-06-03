Автоинспекторы провели акцию для школьников в Одинцовском округе

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошел 2 июня в летнем лагере Большевяземской школы Одинцовского округа. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили детям правила безопасного поведения на дороге и провели практические занятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции организовали для воспитанников школьного лагеря акцию «Детям Подмосковья — безопасные дороги». Мероприятие посвятили обязательному соблюдению правил дорожного движения и профилактике детского травматизма.

В начале встречи автоинспекторы в игровой форме повторили с детьми основы безопасного поведения на дороге, уделив особое внимание обязанностям пешеходов. Школьники вспомнили значение дорожных знаков и сигналов светофора, а также разобрали алгоритм перехода проезжей части, в том числе на перекрестках. Отдельно обсудили наиболее частые причины дорожно-транспортных происшествий.

После теоретической части ребята закрепили знания на практике на транспортной площадке. В завершение акции участникам вручили световозвращающие аксессуары и сладкие подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.