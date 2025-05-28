Автоинспекторы Одинцова провели акцию «Пешеходный переход»

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Пешеходный переход». Автоинспекторы напомнили пешеходам о безопасном переходе проезжей части дороги и использовании на одежде световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Взрослым и маленьким пешеходам рассказали, что пересекать дорогу можно только в установленном месте — по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, а также подарили световозвращающие аксессуары и информационные брошюры с соответствующими рекомендациями. А в ответ пешеходы пообещали всегда быть дисциплинированными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Одинцовском округе автоинспекторы организовали для младшеклассников игру-викторину «Безопасность в пути» — ребята разделились на команды и выполняли различные задания: «Дорожные ловушки», «Ребусы по ПДД», «Дорожные знаки».

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