Автогонки RDRC завершат сезон в Раменском округе

На выходных 23 и 24 августа гоночная трасса RDRC Racepark в поселке Быково Раменского муниципального округа примет финальные заезды чемпионата России по дрэг-рейсингу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники будут бороться за титул чемпиона в решающих гонках сезона.

Помимо основных соревнований быстрейших автомобилей и мотоциклов страны, зрителей ожидает масштабный фестиваль автомобилей марки Subaru. Организаторы подготовили развлекательную программу для посетителей всех возрастов, включая детский городок и точки питания.

Гости мероприятия смогут принять участие в дополнительных активностях — прокатиться в качестве пассажира на дрифт-такси или испытать адреналин в дрэг-такси. Соревнования будут проходить с 10 часов утра до вечера в оба дня.

Соревнование выявит победителей во всех классах RDRC: PRO, PRO Street, Street, Club, Moto и MadBuckets.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.