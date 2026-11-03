Автоэксперт предупредил о сбоях автомобильных датчиков в снегопад

Автоэксперт Евгений Ладушкин предупредил: в снегопад датчики и радары автомобиля могут выдавать ошибки или отключаться. Чаще страдают устройства на основе ультразвука и эффекта Доплера, сообщает RT .

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин пояснил, что загрязнение мешает работе парковочных датчиков и датчиков слепых зон. Первые используют ультразвук, вторые — эффект Доплера. Они могут передавать неверные сигналы или отключаться.

Сбои возможны и у датчика системы автоматического экстренного торможения (AEB). По словам эксперта, адаптивный круиз-контроль получает информацию от радара этой системы и датчиков слепых зон. При их загрязнении он также отключается. Датчик дождя может работать некорректно, если водитель плохо очистил лобовое стекло.

Ладушкин посоветовал не полагаться в плохую погоду на автоматический парковщик: «Он может неверно оценить расстояние до препятствия или выдать ошибку при загрязнении или в снегопад. Отключаться может и система удержания в полосе».

Эксперт подчеркнул, что привычка безоговорочно доверять электронным помощникам может привести к проблемам для водителя.

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