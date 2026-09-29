Автоэксперт назвал способ сократить расход бензина на 10–15%

В отдельных регионах России из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и логистических трудностей периодически возникают перебои с поставками топлива. На заправках временно исчезают некоторые марки бензина, вводятся лимиты и собираются очереди. При этом критического дефицита горючего в стране нет.

Балабас советует следить за давлением в шинах, убирать из машины лишний груз и снимать багажник с крыши, когда он не нужен. По оценке эксперта, устранение всех этих проблем вместе может снизить расход топлива на 5–6%. Каждая мера по отдельности даст едва заметный эффект.

Больше всего топлива позволяет сэкономить спокойная езда: плавные разгоны, торможение двигателем и движение накатом. Балабас оценил возможную экономию в 10–15%, но отметил, что постоянно придерживаться такого стиля психологически сложно. По словам эксперта, водители чаще переходят на него, когда в баке остается мало бензина.

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