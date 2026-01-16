Автоблогер Игорь Almighty оказался мошенником с богатым криминальным прошлым

Автоблогер Игорь Almighty с роскошными Bentley и Aston Martin оказался мошенником с богатым криминальным прошлым. Впервые 55-летний Игорь Кудрявцев был объявлен в розыск в Магадане в 1992 году по делу о мошенничестве и грабеже, сообщает SHOT .

Также в отношении Кудрявцева возбудили еще и дело о фальшивомонетничестве. Позднее его задержали, вспомнили о розыске по делам о мошенничестве и грабеже, после чего приговорили к 7 годам лишения свободы.

В 2016 году блогера объявили в розыск по подозрению в организации и содержании притонов, но впоследствии его исключили из списка подозреваемых в московском МВД, так как не смогли доказать его вину.

Теперь Almighty оставил свое темное прошлое позади. Игорь публикует фотографии со звездами и снимает видео под шансон в дорогих автомобилях на фоне золотых куполов. В его автопарке Bentley Continental GT 2018, Aston Martin 2023, Bentley Bentayga V8 2020 и Lamborghini Urus 2018. Общая стоимость всех машин составляет 85 млн рублей.

Кроме того, он владеет половиной маленькой комнаты площадью 18,2 кв. м на Тверской улице в Москве. Позже Игорь занялся торговлей сельхозтехникой. В 2023 году его прибыль составила 378 тыс. рублей, но в 2024 году убытки компании достигли почти 5 млн рублей. При этом в период с 2023 по 2024 год он активно приобретал одежду в люксовых магазинах ЦУМа в Москве на сумму более 3 млн рублей.

