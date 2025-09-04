Австралийские ученые применили искусственный интеллект для анализа звуков рек

Австралийские ученые разработали инструмент на основе искусственного интеллекта для автоматического анализа звуков, записанных в реках, что ускорило и упростило исследование состояния водных экосистем, сообщает «Царьград» .

Австралийские исследователи создали инновационный инструмент, который с помощью искусственного интеллекта позволяет быстро и точно анализировать подводные звуки в реках. Ранее ученым приходилось вручную прослушивать аудиозаписи, что занимало много времени и затрудняло обработку больших объемов данных.

Новая система использует язык программирования R для автоматической обработки аудиоматериалов. Алгоритм классифицирует акустические сигналы по частоте, интенсивности и продолжительности, а также группирует похожие звуки. Это позволяет исследователям оперативно выявлять закономерности и отслеживать изменения в речных экосистемах.

В ходе испытаний инструмент показал эффективность до 90% при анализе записей из 22 различных водоемов. По словам ученых, акустический мониторинг поможет своевременно выявлять негативные изменения, вызванные загрязнением, забором воды и климатическими факторами. Подводные звуки, такие как щелчки, удары и гудение, связаны с поведением водных обитателей и служат важными индикаторами состояния рек.