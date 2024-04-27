Австралия предоставит Украине пакет помощи в размере 100 млн долларов

Глава Минобороны Австралии, заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз заявил о выделении Украине очередного пакета помощи. В этот раз он составляет 100 млн долларов, сообщает ТАСС .

Об этом Марлз сообщил во Львове во время пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Сегодня мы объявляем о предоставлении нового пакета помощи Украине на 100 млн долларов», — заявил он.

Он уточнил, что 30 млн долларов будут потрачены на покупку дронов, 50 млн долларов — на системы ПВО малой дальности. Остальные деньги потратят на различные нужды ВСУ — шлемы, ботинки, надувные лодки и так далее.

По информации телеканала ABC, на данный момент общая сумма, выделенная Австралией на помощь Украине, составила уже 880 млн долларов.

В конце марта Австралия планировала поставить на Украину беспилотники для того, чтобы помочь переломить ситуацию в зоне СВО. Марлз отмечал, что дроны являются той сферой, в которой у страны есть реальный опыт и возможности.