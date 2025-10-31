Авито Услуги и СберЛизинг представили сервис быстрого лизинга

Теперь малый и средний бизнес по всей России может получить лизинг на автомобили и технику всего за два часа прямо на платформе Авито Услуги. Такой шаг позволит предпринимателям экономить до 20% времени при обновлении парка и сохранять оборотные средства.

Одна из ключевых задач нашей платформы — стать надежным партнером для бизнеса, обеспечивая быструю, комфортную и безопасную сделку между исполнителем и покупателем. Для предпринимателя, который, например, выбирает грузовик для развития своего дела, мы создали возможность мгновенно оценить и стоимость актива, и выгодные условия лизинга. Это позволяет принять взвешенное решение прямо на площадке, экономя время и ресурсы. Теперь для предпринимателей по всей России — от Калининграда до Владивостока — мы обеспечиваем прямой доступ к лучшим предложениям и ускоренное принятие решений, чтобы они могли больше внимания уделять развитию своего бизнеса», — отметил руководитель департамента продаж Авито Услуг Олег Винжегин.

Обычно процесс оформления лизинга занимает от трех до пяти рабочих дней и требует посещения офиса. Новая интеграция сокращает эту процедуру до нескольких кликов. Сервис дает возможность сравнивать условия прямой покупки и лизинга, получать персонализированные расчеты, а также видеть аванс (от 0%), срок (до 7 лет) и примерный платеж. Решение по заявке принимается онлайн в течение двух часов, а сам сервис доступен круглосуточно.

Через встроенный чат Авито можно запросить персональный расчет, уточнить детали по документам и получить консультацию без звонков, что минимизирует время оформления. Размещение услуг от имени СберЛизинга с отметкой «Компания проверена» повышает надежность сделки. Кроме того, клиенты получают доступ ко всем акциям и спецпредложениям, включая скидки на первый платеж, подарочные топливные карты и субсидированные ставки.

«Мы видим, что предприниматели и компании часто начинают поиск транспортных средств на Авито. Интеграция с площадкой позволяет им сразу оценить преимущества лизинга: сохранить оборотные средства, снизить налоговую нагрузку и обновить парк техники без крупных единовременных вложений. Это важный шаг в развитии клиентского сервиса — когда финансовая услуга оказывается там, где уже существует потребность», -директор Управления маркетинга АО «Сбербанк Лизинг» Марина Андреева.