Делегация Подмосковья дала старт акции Огонь памяти в Москве

Акцию в канун Дня Победы инициировал Народный фронт. В числе первых участников были сотрудники головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооружение» во главе с руководителем корпоративного отделения СоюзМаш, советником генерального директора КТРВ генерал-лейтенантом Владимиром Бугреевым, председатель профкома АО «ВПК «НПО машиностроения» Вениамин Алайкин и работники АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка».

Цель проекта — сохранить историческую память и поддержать ветеранов. Частицы огня с Могилы Неизвестного солдата доставят в 71 регион России и 14 стран мира, в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Огонь также передадут на другие предприятия корпорации для сотрудников, которые не смогли присутствовать на церемонии.

«Когда встает вопрос о целях этой акции, я всегда вспоминаю глаза ветеранов, которым мы привозим частички Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата. Эти люди отдавали за нас все здоровье и жизни, и нет слов, чтобы в полной мере выразить благодарность. Когда мы передаем им частичку огня, их глаза начинают сиять и освещать весь мир, потому что акция уже стала международной», — отметила амбассадор Народного фронта, телеведущая Первого канала Полина Цветкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.