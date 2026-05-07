В Дмитрове 8 мая откроется выставка «Гуляй губерния»

Выставка «Гуляй, губерния!» начнет работу 8 мая в Малом выставочном зале музея-заповедника «Дмитровский кремль» в Подмосковье. Проект посвящен ярмаркам Московской губернии конца XIX — начала XX века и объединит экспонаты из фондов музея и Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция расскажет о ярмарках и народных гуляниях, которые проходили в Дмитрове, его окрестностях, селе Рогачево и других городах Московской губернии. Посетители увидят зарисовки быта и сцены праздничной жизни крестьян и горожан Дмитровского уезда, а также образы торгового крестьянства и купечества.

В зале воссоздадут атмосферу старинного города: трактир с наливкой и чаем из самовара с горчичными баранками и пряниками, лавки торговцев и торговые развалы, глиняную посуду. Отдельное место займет комплекс для развлечения гостей — кукольный балаган с Петрушкой.

В экспозицию также включены архивные фотографии с панорамами старого Дмитрова и Рогачева. В рамках проекта запланированы интерактивные экскурсии, квизы и тематические мастер-классы. Выставка будет работать до 12 июля. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.