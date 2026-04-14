«Авито Работа»: 46% россиян выбирают работодателя по HR-бренду

Почти половина россиян учитывают HR-бренд при трудоустройстве, а конкуренция за кадры смещается от уровня зарплат к условиям и доверию. Об этом сообщили эксперты «Авито Работы» на форуме труда в Петербурге, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По данным компании, 46% соискателей обращают внимание на бренд работодателя. Важны не только имидж, но и реальные условия: отношения с руководством (43%), команда (33%), атмосфера (32%) и репутация (24%).

Если базовые предложения сопоставимы, кандидаты выбирают по дополнительным критериям: карьерные перспективы на старте (37%), совпадение ценностей и атмосфера (34%), репутация (31%), бонусы (30%). Аналитики отмечают, что работодателям все чаще приходится конкурировать за счет прозрачности и качества коммуникаций.

В Ленинградской области в вакансиях чаще всего указывают униформу. Средняя предлагаемая зарплата составляет 100 877 рублей в месяц. При предоставлении жилья предложения достигают 142 114 рублей, с питанием — 107 606 рублей, с обучением — 81 990 рублей, при наличии зон отдыха — 87 778 рублей.

При релокации 54% кандидатов ориентируются на более высокую оплату и льготы, 44% — на условия жизни, 37% — на карьерный рост. Работодатели чаще всего предлагают повышенную зарплату и бонусы за переезд (40%), жилье или компенсацию аренды (27%) и понятные карьерные перспективы (26%). Эксперты также отмечают, что бизнес активнее связывает HR-функцию с маркетингом, однако лишь треть компаний оценивают ее вклад через финансовые показатели.

