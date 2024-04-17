Авиапатрулирование лесов Московского региона для защиты от пожаров начнут 1 мая
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
В этом сезоне за пожарной безопасностью лесов предстоит наблюдать 10 воздушным судам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
С 1 мая патрулирование начнут во Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Информация о возгораниях будет поступать в МЧС РФ. Также сведения получит Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства.
Впервые авиапатрулирование провели в прошлом году. С мая по октябрь 2023 года нашли и вовремя потушили 887 пожаров.