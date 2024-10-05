Авиакомпания «Россия» обяжет сотрудников доносить на лиц, не поддерживающих СВО

Отечественная авиакомпания «Россия» намерена обязать своих сотрудников доносить на пассажиров, которые не поддерживает специальную военную операцию и фотографирует объекты на территории аэропортов, сообщает Baza .

Компания разработала для сотрудников новый кодекс культуры безопасности полетов. Так, работник должен узнать личные данные и запомнить внешность пассажира, если он интересуется работой аэропорта или снимает его территорию. Затем информацию необходимо оперативно передать руководству.

Подобные действия приписаны для сотрудников авиакомпании, если в окружении работника кто-то в рабочее время будет распространять фейки о проведении СВО, а также идеологию экстремизма и сепаратизма.

Кроме того, при обнаружении беспилотника сотруднику «России» необходимо зафиксировать время и тип летательного аппарата (самолетный или коптерный). Затем надо определить направление его полеты и сфотографировать объект. Собранную информацию следует передать начальству.