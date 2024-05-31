Авиабомбу весом 250 кг обезвредили в Рузском городском округе

Смертоносную находку обнаружили члены поискового отряда «Эхо Войны» вблизи деревни Орешки при проведении поисковых работ с целью обнаружения непогребенных останков защитников отечества, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На место незамедлительно были вызваны экстренные службы, которым и был передан взрывоопасный предмет — немецкая авиабомба SD-250.

При содействии МВД, «Мособлпожспаса» и взрывотехников боеприпас был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности и оцеплением местности. Авиабомба действительно была очень мощной и оставила после себя огромную воронку.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.