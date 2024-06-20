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Авиабомбу ФАБ-3000 весом более 3 тонн впервые применили в зоне СВО

Фугасная авиабомба ФАБ-3000 весом более 3 тонн впервые применена в зоне спецоперации, сообщает ТАСС .

В силовых структурах отметили, что авиабомба ФАБ-3000 оснащена универсальным модулем планирования и коррекции.

Она впервые применена в зоне спецоперации на харьковском направлении.

Ранее стало известно, что ВС РФ атаковали энергообъекты, снабжающие предприятия ВПК Украины. Удар был нанесен ракетами и беспилотниками.