По энергообъектам ВПК Украины ударили ракетами и дронами

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Минобороны РФ 20 июня доложило, что российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты энергетической инфраструктуры, которые снабжают предприятия ВПК Украины. Удар был нанесен ракетами и беспилотниками.

Атака произошла в ответ на попытки Украины ударить по энергетической инфраструктуре России. Для удара по энергообъектам противника использовалось высокоточное дальнобойное оружие и БПЛА, заявили в оборонном ведомстве.

«Нанесен групповой удар <…> по объектам энергетики Украины, обеспечивающим производство вооружения и военной техники для ВСУ», — цитирует радио Sputnik сводку ведомства.

В министерстве добавили, что все украинские энергообъекты, подвергшиеся групповому удару, уничтожены.