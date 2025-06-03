Авербух и Арзамасова открыли летний фестиваль «Каникулы» в Горках Ленинских

Свыше 2500 жителей и гостей Ленинского городского округа встретили «Каникулы» в музее-заповеднике «Горки Леонинские» в первый день лета. На открытие нового культурного фестиваля приехали Елизавета Арзамасова и Илья Авербух — его продюсерская компания выступила организатором события. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Каникулы» — это фестиваль семейных ценностей, и я рад, что мы создали здесь, в Горках Ленинских, такую теплую домашнюю атмосферу, которая, уверен, сохранится до завершения проекта — 6 июля. Хочу сказать, что создавать «с нуля» всегда очень сложно, поэтому я благодарю всех, кто поддержал эту инициативу: министерство культуры РФ, правительство и губернатора Московской области, благотворительный фонд «Сила Веры» и свою команду», — сказал продюсер Илья Авербух.

Летний культурный фестиваль принял гостей на десяти площадках, объединяющих природу и творчество, архитектурные инсталляции и отдых с гамаками и шезлонгами, чтение и рукоделие, театр и музыку. Большой интерес вызвал лекторий, в котором Елизавета Арзамасова прочла отрывки из своих книг о Костике из Солнечного переулка. После окончания программы актриса и писательница пообщалась со своими поклонниками.

Центром события стала уникальная театральная сцена, выполненная в стиле стародачной веранды, на которой выступили хедлайнеры фестиваля: Мастерская Брусникина и театр «Практика» с постановкой для детей и взрослых.

«Горки не один век считались лучшим местом для летнего отдыха. А каникулы — лучшая летняя традиция. Именно поэтому большой культурный фестиваль „Каникулы“ мы встретили здесь, на гостеприимной комфортной площадке в Ленинском округе. Программа позволяет проводить всё время на свежем воздухе, в уникальном историческом месте, находить новые впечатления и поводы для праздника», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

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