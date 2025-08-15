Аварийный жилой дом начали сносить в округе Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск, на территории поселка Жуково в микрорайоне Березки приступили к сносу аварийного жилого дома № 24. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом общей площадью немногим более 405 кв. м был построен в 1968 году. Жилое здание было обследовано, по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным.

В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» была проведена процедура по расселению жильцов 8 квартир, затем строение включили в перечень для ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного сооружения.

Работы планируется завершить до конца сентября текущего года.

Всего на территории городского округа Солнечногорск было выявлено 437 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 269 объектов, что составляет порядка 62% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.