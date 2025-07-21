Аварийные службы Дубны перевели в режим повышенной готовности из-за ливней

Аварийные и коммунальные службы в Дубне готовы в любой момент выехать для ликвидации последствий обильного дождя. В регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В Дубне ситуация сейчас стабильная. Коммунальные службы систематически проводят работы по прочистке и промывке ливневой системы города, поэтому вода быстро уходит. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тем не менее, две бригады производственно-технического объединения городского хозяйства находятся в режиме повышенной готовности и могут в любой момент выехать для устранения подтоплений, если такие ситуации возникнут. Сотрудники «ПТО ГХ» оперативно выполнят любую задачу: прочистят дождеприемные решетки и пробьют ливневки. В их распоряжении спецтехника — каналопромывочная машина и комбинированная машина КО.

Также в МБУ «ЖКУ» готовы к устранению аварийных ситуаций. Две бригады коммунальщиков по первому звонку оперативно выедут, если потребуется расчистить дорогу, тротуар от упавших деревьев. Для этой задачи в муниципальном учреждении есть ГАЗель, три вышки, новый манипулятор и трактора.

«Дал задачу следить за обстановкой в городе, и в случае аварийных ситуаций незамедлительно приступать к ликвидации последствий. Хочу отметить, что регулярно наши службы проводят профилактическую работу, все это дает результат. Также в последний год мы усилили техническую базу коммунальщиков, чтобы можно было оперативно и самостоятельно решать любую задачу», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в понедельник аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды, сообщил глава региона.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются прорывы сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

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