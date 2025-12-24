АЦ ВЦИОМ: 64% россиян считают, что 2025 год был тяжелым

Генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что около 64% россиян считают, что в целом 2025 год для страны выдался сложным, но без ухудшений.

«Есть доминирование оценок о том, что год был тяжелым. Важно, что последние три года мы не видим тренда на ухудшение оценок, то есть движемся более-менее ровно. Более того, в 2025 году по сравнению с 2024 годом есть даже небольшое улучшение. 64% полагает, что год был тяжелым, а в прошлом 70% (считали — ред.)», — сказал Федоров во время ходе пресс-конференции Аналитического центра.

Он добавил, что около 60% опрошенных россиян «смотрят в грядущий 2026 год с умеренным оптимизмом».

