Торжественное мероприятие «Эра мечтателей» состоялось 20 августа на стадионе «Нижний Новгород». Так регион начал празднование 80-летия российской атомной отрасли. Около 30 тысяч человек посетили праздничный вечер, причем большинство из них — свыше 20 тысяч — были работниками предприятий «Росатома», сообщает ИА «Время Н» .

Среди почетных гостей присутствовали представители федеральной и региональной власти, в их числе были первый заместитель главы администрации президента и председатель наблюдательного совета «Росатома» Сергей Кириенко и генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В ходе официальных выступлений была отмечена стратегическая важность атомной промышленности для обеспечения обороноспособности, экономического развития и технологической независимости России.

Сергей Кириенко зачитал поздравительное сообщение от президента страны Владимира Путина. По словам главы государства, современная атомная отрасль символизирует технологическое превосходство России. Президент отметил, что сотрудники «Росатома» продолжают и развивают традиции предыдущих поколений, успешно внедряя инновационные технологии в различные секторы экономики, развивая инфраструктурные инициативы, обновляя ледокольный флот и участвуя в космических программах.

Первый заместитель главы администрации президента также напомнил о ключевой роли Владимира Путина в поддержке атомной индустрии в начале 2000-х годов, когда президент принял решительные меры для ее сохранения. Кириенко упомянул важное совещание 2007 года по законодательству о «Росатоме».

Он выразил уверенность, что отрасль продолжит развиваться, расширяя как фундаментальные, так и прикладные исследования, а также укрепляя международное сотрудничество.