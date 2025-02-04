сегодня в 18:16

Атмосферное давление в Москве 8 февраля может побить абсолютный рекорд месяца

7 и 8 февраля в Московском регионе будет мощный антициклон. В эти даты в столице России ожидается рекордно высокое атмосферное давление, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Пик роста давления будет 8 февраля. На ВДНХ максимальное атмосферное давление дойдет до 780 мм ртутного столба. Это на 30 мм больше нормы.

«Не исключено, что будет повторен абсолютный рекорд февраля: 1 февраля 1972 года на ВДНХ давление достигло 780,5 мм ртутного столба», — отметила Позднякова в своем Telegram-канале.

Она призвала готовиться к этому событию метеозависимым и пожилым людям.