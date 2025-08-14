Атмосфера в доме: как традиции семьи помогают формировать в ребенке личность

«Очень важно: нам хочется передавать то, от чего мы сами испытали радость. Нам хочется возвращать те моменты, от которых мы сами испытали теплые чувства. Поэтому, когда мы можем передавать традиции с уважением к нашим старикам, можно донести эту связь: „Благодаря твоему дедушке у тебя есть лучшие качества его характера, а вот эти — от бабушки. Они жили в такой стране, и ты сейчас такой благодаря тому, что они вкладывали свое время, свои старания, воспитывали в себе такие качества. Благодаря этому ты можешь жить счастливо, успешно“», — сказала Маклакова.

По ее словам, тогда у ребенка будет формироваться уважение. Если же традиций никаких нет, в семье создастся отчуждение, эмоциональной связи между поколениями не будет.

«Появятся нестабильность, нежелание общаться, нежелание открывать сердце, нежелание вообще проводить время вместе. Праздники не будут связаны ни с чем хорошим. Кто-то там где-то празднует — непонятно зачем. И ребенок вырастает изолированным, никак не связанным ни со страной, ни со своими предками, как будто сам по себе», — рассказала психолог.

Маклакова отметила, что заведомо ложные знания мы даем молча. Может быть, мы их даем своим бездействием — не участвуя в том, чтобы произошло это приобщение.

«Поэтому, как я уже сказала, именно традиции делают атмосферу в доме благоприятной. Естественно, личность развивается лучше, когда есть традиции. Человек более спокойный, уверенный, когда у него есть опора в виде старших и в виде истории», — резюмировала специалист.