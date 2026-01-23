Астроном Иванов рассказал правду о «смайлике» в небе с Луной, Сатурном и Нептуном

В соцсетях распространилась информация о приближении необычного космического события, которое якобы произойдет 23 января после наступления темноты. В публикациях утверждается, что на территории России можно будет невооруженным взглядом увидеть «смайлик» из Луны, Сатурна и Нептуна, но, по словам руководителя Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующего обсерваторией КубГУ Александра Иванова, это неправда, пишет «Кубань 24» .

Авторы публикаций утверждают, что с вечера 23 января и в течение ночи 24 января в небе можно будет увидеть «смайлик»: Сатурн и Нептун будут отчетливо видны над лунным серпом. Они также утверждают, что это явление будет доступно для наблюдения по всей стране без использования специального оборудования: достаточно будет лишь телефона с функцией приближения или бинокля.

Однако, по словам астронома Иванова, на самом деле ничего подобного никто не увидит. Согласно расчетам положения Луны, Сатурна и Нептуна на 21:00 по московскому времени 23 января, конфигурация, о которой сообщалось в Telegram-каналах, не сложится.

«Не говоря о том, что Нептун вообще не виден невооруженным глазом», — добавил Иванов.

