Астроном Еленин прокомментировал сообщения о необычных структурах вокруг 3I/ATLAS

Астрофизики обнаружили пять структур вокруг кометы 3I/ATLAS на новых снимках

Астрофизики сообщили об обнаружении пяти физических структур в коме межзвездного объекта 3I/ATLAS на новых снимках. Астроном Леонид Еленин прокомментировал эти заявления, сообщает aif.ru .

На новых фотографиях межзвездного объекта 3I/ATLAS исследователи заметили пять физических структур в коме вокруг кометы. Сообщение об этом появилось в социальной сети, где автор публикации утверждает, что 3I/ATLAS якобы является искусственным объектом.

По словам автора, вокруг ядра кометы наблюдаются «пять идеальных пылевых колец», вращающихся на расстоянии 150 000 километров. Он отметил, что ранее не встречал у комет отдельных оболочек и назвал это явление «безумием».

Астроном, первооткрыватель кометы C/2010 X1 и сотрудник института прикладной математики им. Келдыша РАН Леонид Еленин в беседе с aif.ru скептически отнесся к подобным заявлениям.

«Это уже к психотерапевтам», — прокомментировал Еленин.

Ранее американский геолог Стефан Бернс сообщил об аномальном сигнале, зафиксированном от 3I/ATLAS при его сближении с Землей 19 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.