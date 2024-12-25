Астрологи назвали благоприятные даты для установки новогодней елки

До Нового года осталась неделя — самое время украсить елочку. Эксперты рассказали, когда лучше устанавливать и убирать новогоднюю ель, и как продлить жизнь новогоднему дереву, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Если прислушиваться к советам астрологов, то 25 декабря — вполне благоприятная дата для установки елки. Нарядив дерево в этот день, можно привлечь физическое благополучие и обеспечить себе бодрость, энергичность и здоровье на целый год вперед. Главное — перед этим принять душ и надеть чистую одежду. Если вы еще не успели нарядить елку — пора сделать это сегодня вечером.

Еще одна удачная дата впереди — это 28 декабря, последний день длинной рабочей недели и день памяти Святого Трифона. Считается, что елка прогонит из дома нечистую силу, порчу и проклятия, воцарится спокойствие и гармония. Наряжать елку лучше всей семьей, тогда благополучие никого не обойдет стороной, отмечается в сообщении.

Многие убирают елку после Старого Нового года — 14 января, в знак того, что новогодние праздники закончились. Однако торопиться с этим не стоит. Православные оставляют ель дома до Крещения Господня, 19 января. По фэншую елка должна стоять в доме еще дольше — вплоть до китайского нового года. В 2025 году он выпадает на 29 января.

Но чтобы сохранить живую зеленую красавицу так долго, ставить и наряжать ее лучше в последний момент — 31 декабря.

В любом случае, чтобы новогоднее дерево простояло как можно дольше и радовало всю семью, стоит соблюдать несколько рекомендаций. Избегайте резкого перепада температур и не заносите живую елку с мороза сразу в теплое помещение — лучше оставить ее на балконе на пару часов.

Перед установкой желательно освежить срез ствола, так как он мог промерзнуть или даже подгнить во время продажи. Достаточно убрать примерно 3 сантиметра ствола и нижние ветки, обработав места среза перекисью водорода.

Кроме того, рекомендуется снять кору со ствола примерно на 10 сантиметров от среза — так елка будет лучше впитывать воду. В саму воду можно добавить удобрения для цветов, калийную селитру, аспирин, сахар или янтарную кислоту.

На пользу праздничному дереву пойдет и увлажнитель воздуха. А вот электрические гирлянды не стоит вешать на елку, они перегревают хвою — вместо них лучше использовать светодиодные, отмечается в сообщении.