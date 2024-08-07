Астрахань на четыре дня накроют грозовые ливни

Ливни ожидаются в Астрахани с 6 по 9 августа — власти

В Астрахани, по оценкам местного ЦГМС, с 6 по 9 августа ожидаются осадки. На протяжении четырех дней также прогнозируются усиление ветра до 20-25 метров в секунду и грозы, сообщает «Бриф 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии Астрахани.

В течение суток 7 и 8 августа, а также ночью и утром 9 августа в регионе ожидаются ливни. Также должны пройти грозы, град и сильный ветер.

В администрации астраханцев предупредили, что во время сильных порывов ветра опасно находиться под линиями электропередач. Кроме того, жителям посоветовали сторониться домов с неустойчивой кровлей и шатких построек.

«Не проходите под деревьями и сооружениями повышенного риска (мостами, эстакадами, линиями электропередач, потенциально опасными промышленными объектами)», — предостерегли власти Астрахани.

Во время сильного ветра также не нужно возле стен домов со стороны улицы — с крыш может вырвать шифер и прочие кровельные материалы, добавили в администрации.