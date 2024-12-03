Астероид рухнет на Якутию 3 декабря

На Землю движется астероид. В 19:17 по московскому времени (с точностью до одной минуты) он войдет в атмосферу нашей планеты над Якутией, где в это время будет ночь, сообщает kp.ru .

В Якутске его можно будет увидеть на западном горизонте. Размер астероида составляет около метра, что обещает впечатляющую вспышку в ночном небе. Огненный шар устремится с востока на запад, оставляя за собой искры.

Однако основное зрелище ожидает жителей поселка Олекминск. Необходимо быть готовыми за 10 минут до предполагаемого времени и смотреть прямо вверх. Согласно обновленным данным, метеорит упадет между Олекминском и Ленском. Есть вероятность, что астероид сгорит в атмосфере, но поступают сообщения о том, что фрагменты могут все же упасть на землю.

Явление можно будет увидеть примерно в 700 километрах от эпицентра. Чем дальше от района между Олекминском и Ленском, тем ниже оно будет над горизонтом.

Сегодня в девять утра американские астрономы в обсерватории Китт-Пик обнаружили астероид. Его яркость была крайне низкой, что позволило зафиксировать его только с помощью огромного телескопа с двухметровым объективом. Сразу же начали рассчитывать его орбиту и выяснили, что астероид точно рухнет на Землю.

Сфотографировать огненный шар достаточно просто. Оптимально использовать широкоугольные объективы, особенно «рыбий глаз». Нужно установить камеру на длительную выдержку — например, на 20, 30 секунд или дольше, чтобы избежать засветки неба. Также можно попробовать поэкспериментировать за несколько минут до самого события. Снимать нужно сериями, сразу после одного кадра переходя к следующему. Для этого подойдет любая камера, включая пленочную или встроенную в смартфон.