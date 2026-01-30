Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и вызвать метеоритный дождь на Земле

Китайские ученые рассчитали, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в декабре 2032 года, что приведет к масштабному метеоритному дождю на Земле, сообщает «Царьград» .

Китайские исследователи представили расчеты, согласно которым астероид 2024 YR4, диаметр которого составляет от 40 до 90 метров, может врезаться в Луну через несколько лет. Возможное столкновение ожидается в декабре 2032 года.

По оценкам ученых, при ударе астероида будет высвобождена энергия, сопоставимая со взрывом миллионов тонн тротила. На поверхности Луны возникнет яркая вспышка, которую можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом. Ее яркость, по прогнозам, превысит свечение Юпитера на ночном небе.

Главным последствием для Земли станет мощный метеоритный дождь. В результате удара в космос будет выброшено десятки миллионов тонн лунного грунта, часть которого устремится к Земле. Через несколько дней после столкновения в атмосфере планеты начнут сгорать до 20 миллионов метеоров в час, а небо на несколько суток озарится вспышками. Крупные обломки могут достичь поверхности, особенно в районах Южной Америки и Северной Африки.

Столкновение также вызовет сильнейшее лунотрясение, что позволит ученым получить новые данные о внутреннем строении спутника Земли. Однако эксперты подчеркивают, что вероятность такого события составляет всего 4%, и астероид может пройти мимо Луны.

