Ассоциация ветеранов СВО в Химках организовала акцию «Письмо солдату»

В День защиты детей в Химках провели патриотическую акцию «Письмо солдату». Дети подготовили послания с теплыми пожеланиями для бойцов на линию фронта. Организатором акции стала Ассоциация ветеранов СВО Московской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В своих посланиях дети выразили слова благодарности всем, кто сейчас исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Ребята пожелали бойцам крепкого здоровья, мужества и скорейшего возвращения домой. Все письма в ближайшее время передадут солдатам на фронт. В акции также приняли участие «Волонтеры Подмосковья».

«Такие акции имеют особое значение для духовной поддержки наших бойцов. Эти послания — важный знак того, что их подвиг помнят, ценят проявленные мужество и героизм, ждут их скорейшего возвращения», — поделился руководитель отделения Ассоциации ветеранов CBO по городскому округу Химки Александр Александров.

Юные химчане смогли поддержать солдат и внести вклад в общее дело. Такие акции прошли и в других городах Подмосковья.

В День защиты детей в парке Толстого работали и другие интерактивные площадки, фотозоны с аниматорами и ростовыми куклами. В подарок к празднику дети получили мороженое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.