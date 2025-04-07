Ассоциация ветеранов СВО провела для студентов Балашихи Урок мужества

Ребята с интересом спрашивали гостя о его жизненном пути, как военного, ведь за его плечами — служба в подразделениях специального назначения воздушно-десантных войск и других силовых ведомств. Кроме того, Виталий Белый — участник спецоперации.

«Я попытался донести до ребят такие понятия, как честь, долг. И дал совет, в первую очередь мужской части аудитории, расти и воспитывать самих себя настоящими мужчинами, а в будущем и своих детей — патриотами и защитниками своей родины. Цель была не в том, чтобы сагитировать ребят идти на военную службу, а чтобы они вели себя достойно везде», — сказал Виталий Белый.

Много вопросов со стороны молодых людей касалось спецоперации — каково было там, в зоне боевых действий. Ребят интересовало это не зря — у многих из них родственники и друзья сегодня «за ленточкой».

«У меня много знакомых, которые сейчас находятся там, в зоне спецоперации. Кто-то пошел добровольцем, кто-то — по мобилизации. Мой молодой человек тоже участник СВО, он доброволец. У него родители военные, он пошел по этим же стопам, поэтому сегодня вижу такого же человека — Виталия Белого — перед своими глазами. Интересно было послушать его историю. Мне кажется, это очень важная тема, особенно в данный момент», — отметила работник 50-го цеха Елизавета Вершинина.

Подобные мероприятия в Балашихе проходят на регулярной основе с целью формирования у молодого поколения активной гражданской позиции и воспитания патриотизма.