Ассоциация ветеранов СВО провела для студентов Балашихи Урок мужества
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Балашиха
В учебном центре авиационной корпорации «Рубин» городского округа Балашиха для студентов колледжа «Энергия», проходящих на предприятии практику, прошел Урок мужества. Провел мероприятие руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Виталий Белый, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
Ребята с интересом спрашивали гостя о его жизненном пути, как военного, ведь за его плечами — служба в подразделениях специального назначения воздушно-десантных войск и других силовых ведомств. Кроме того, Виталий Белый — участник спецоперации.
«Я попытался донести до ребят такие понятия, как честь, долг. И дал совет, в первую очередь мужской части аудитории, расти и воспитывать самих себя настоящими мужчинами, а в будущем и своих детей — патриотами и защитниками своей родины. Цель была не в том, чтобы сагитировать ребят идти на военную службу, а чтобы они вели себя достойно везде», — сказал Виталий Белый.
Много вопросов со стороны молодых людей касалось спецоперации — каково было там, в зоне боевых действий. Ребят интересовало это не зря — у многих из них родственники и друзья сегодня «за ленточкой».
«У меня много знакомых, которые сейчас находятся там, в зоне спецоперации. Кто-то пошел добровольцем, кто-то — по мобилизации. Мой молодой человек тоже участник СВО, он доброволец. У него родители военные, он пошел по этим же стопам, поэтому сегодня вижу такого же человека — Виталия Белого — перед своими глазами. Интересно было послушать его историю. Мне кажется, это очень важная тема, особенно в данный момент», — отметила работник 50-го цеха Елизавета Вершинина.
Подобные мероприятия в Балашихе проходят на регулярной основе с целью формирования у молодого поколения активной гражданской позиции и воспитания патриотизма.