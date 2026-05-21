Ассоциация руководителей медиа готовит инициативу по защите прав СМИ в работе ИИ

Ассоциация руководителей медиа (АРМ) займется защитой прав российских медиа и СМИ при использовании их материалов для обучения и базы данных ИИ-моделей, сообщила на форуме ЦИПР замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

«Современные ИИ-модели уже способны выполнять значительную часть редакционных процессов: работать с файлами, сервисами, собирать и структурировать информацию. Однако ключевой вопрос теперь заключается не в технологической производительности, а в том, какие смыслы транслирует контент, созданный с участием нейросетей. Запрос на „российский культурный код“ в ИИ уже формируется со стороны пользователей. По данным исследования НАФИ, 82% опрошенных считают важным, чтобы ИИ понимал российский культурный код», — сказала она.

Она добавила, что понимание контекста, культурного кода может быть обеспечено возможностью использования материалов отечественных команд, СМИ, медиа для обучения моделей. Однако это должно осуществляться на взаимовыгодных условиях и для владельцев СМИ, редакций, и для платформ, нейросетей.

«Поддержка отечественных ИИ-моделей должна сопровождаться защитой интересов правообладателей», — отметила основатель Мастерской новых медиа.

Учредителями Ассоциации руководителей медиа являются выпускники Мастерской новых медиа.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский также сообщил, что Правительство готовит рамочный законопроект о регулировании искусственного интеллекта. При этом, по его словам, ключевой принцип будущего регулирования — «не навредить российским разработчикам».

Ранее на ЦИПР управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников анонсировал разработку системы выплат СМИ за использование материалов в ИИ-моделях. Партнерским изданиям планируют выплачивать вознаграждение за использование новостного контента в ответах «Глифа» — собственного ИИ-ассистента сервиса.