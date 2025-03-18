Ассоциация «Ресурс» и Ассоциация развития экомониторинга подписали соглашение о сотрудничестве

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова и исполнительный директор Ассоциации развития экомониторинга Владислав Кудрявцев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение экспертной базы и поиск новых решений для развития циркулярной экономики и экомониторинга в России, передает пресс-служба РЭО.

Подписание состоялось 12 марта в рамках XXIV Международного форума «Экология большого города — 2025» в присутствии советника генерального директора Российского экологического оператора по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергея Егоршева.

«Обе ассоциации формируют экспертные площадки по базовым направлениям деятельности РЭО — экономике замкнутого цикла и экологическому мониторингу. Это значительно расширяет наши общие возможности в достижении показателей национальных и федеральных проектов, апробации новых решений, подготовке нормативной правовой базы. Сотрудничество между двумя некоммерческими ассоциациями, созданными по инициативе и при непосредственном участии РЭО, позволят нам использовать экспертизу профессионального бизнес-сообщества, науки, общественности в нашей работе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Основной целью формирования как экономики замкнутого цикла, так и экологического мониторинга является обеспечение экологического благополучия для нынешнего и будущих поколений, отметил Сергей Егоршев.

«Рассчитываем, что подписанное соглашение будет реализовываться в практических результатах и совместных проектах, станет началом плодотворного сотрудничества», — отметил он.

Валерия Гулимова также рассчитывает на продуктивное сотрудничество между ассоциациями, поскольку сфера их профессиональной деятельности и общественной активности имеет много точек пересечения.

«Запуск проектов по повторному вовлечению в оборот отходов производства и потребления снижает антропогенную нагрузку на окружающую среду. При этом деятельность любого хозяйствующего субъекта, в том числе занятого в процессах переработки отходов, получения вторичных ресурсов и вторичного сырья, должна быть максимально открытой в части воздействия на окружающую среду», — рассказала она.

Ассоциация «Ресурс» создана в 2021 году по инициативе и при поддержке РЭО. Ассоциация призвана объединить бизнес, население, экспертов отрасли и представителей государственной власти с целью содействия развитию в России экономики замкнутого цикла.

Ассоциация развития экомониторинга создана в 2024 году по инициативе и при поддержке РЭО. Ее создание поддержало Минприроды России. Ассоциация призвана объединить профессиональное сообщество, экспертов и регионы Российской Федерации для продвижения совместных инициатив, направленных на создание в стране высокотехнологичной системы экологического мониторинга.