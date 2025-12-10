Ассоциация председателей советов МКД Балашихи признана лучшей в Подмосковье

сегодня в 18:26

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Балашихи признана лучшей в Московской области по итогам регионального форума-съезда, который прошел 10 декабря в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На региональном форуме-съезде подвели итоги года и отметили наиболее активных председателей советов МКД, а также эффективные муниципальные команды. Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Балашихи стала лучшей в Подмосковье.

Сразу несколько представителей Балашихи получили высокие награды. Лариса Зверева удостоена благодарственного письма губернатора Московской области. Наталья Галл заняла третье место в конкурсе «Лучший председатель Совета МКД Московской области». Наталья Святославская завоевала суперприз в номинации «Лучший председатель совета МКД».

Признание Балашихи лучшей в регионе стало результатом системной работы активных председателей советов МКД, взаимодействия с жителями и эффективного решения вопросов жилищно-коммунальной сферы.

