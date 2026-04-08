Аспирантура в России станет отдельным уровнем профобразования

В России в новой системе высшего образования аспирантура станет отдельным уровнем профессионального обучения. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ, сообщает РИА Новости .

На данный момент обучение по программам аспирантуры ведется в рамках высшего образования. В новой системе этот уровень будет выделен в самостоятельный.

В ведомстве также отметили рост числа защищенных диссертаций. В 2025 году защищено более 9 тысяч кандидатских — на 9,7% больше, чем в 2024-м. Докторских диссертаций защищено свыше 1,2 тысячи, что на 10,4% больше годового показателя.

В 2026-2027 учебном году по программам обучения научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выделено 18 215 бюджетных мест.

