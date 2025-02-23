Аскеров* задолжал в России 130 тыс рублей по штрафам

Всего против него было возбуждено три исполнительных производства в Савеловском райсуде столицы. В 2023 году его оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие иноагентской плашки и еще на 40 тыс. рублей из-за непредоставления отчетности иноагентом в уполномоченный орган. Третий иноагентский штраф выписали в 2024 году на 50 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. Он разместил в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала СССР Георгия Жукова. Также мужчина заочно арестован и объявлен в розыск.

Из-за образовавшейся задолженности счета иноагента были арестованы.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также выполняет функции иноагента в РФ.