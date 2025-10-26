«Ашан» получил патент в России на товарный знак с изображением красного птенца

«Ашан» зарегистрировал за собой в РФ новый товарный знак, на котором изображен красный птенец. Заявку подали еще в октябре 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Через год после этого товарный знак зарегистрировали. Под ним «Ашан» сможет реализовывать продукты, духи, косметику, изделия для рисования, игрушки и иные товары.

В российском подразделении «Ашана» поделились, что список товаров собственных брендов периодически увеличивается. Фирма работает над развитием производства изделий для детей от трех до десяти лет. Игрушки будут выходить под брендом «Ашан Красная птица Kids».

Основное преимущество линейки этих товаров — персонаж под названием Птенчик. Его будут размещать на всех упаковках детской линейки товаров.

«Ашан Ритейл Россия» — отечественное подразделение Auchan Retail, входящее в Auchan Holding. Гипермаркеты функционируют в РФ с 2002 года и считаются одними из наиболее крупных в государстве по количеству продаж.

