Она не горничная: оплата мужчиной женского труда в семье приведет к ссорам

Идея оплачивать женский домашний труд звучит красиво, но на практике невыполнима, заявила в беседе с РИАМО адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.

«Инициатива по оплате домашнего труда — это практически нереализуемая реакция на проблему обесценивания труда женщин в семье. Это не будет работать, потому что невозможно создать объективную систему учета. Как оценить „стоимость“ уборки, готовки и ухода за детьми в конкретной семье? Это превратит семью в филиал трудовой инспекции и приведет к постоянным спорам, а сама инспекция труда не сможет в полной мере вести контроль», — сказала Салигова.

Она добавила, что в большинстве случаев деньги будут просто перераспределяться внутри семейного бюджета и тратиться на нужды семьи.

«Инициатива рискует спровоцировать больше ссор на почве денег и оценки качества работы, чем реально помочь семье. Что в последующем приведет к разводам», — резюмировала эксперт.

Ранее в России призвали обязать мужчин платить женщинам за домашний труд. Обязательные выплаты от супруга стали бы справедливой компенсацией для женщин, ежедневно вкладывающихся в быт.

