Артур Алтынбаев из Балашихи стал лауреатом премии «Мы рядом. Доброе дело»

Боец с позывным «Арт» из Подмосковной Балашихи стал лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело», передает корреспондент РИАМО.

Арт отправился на СВО добровольцем вслед за своим отцом Альбертом с позывным «Берт».

«Как родитель смотреть как награждают моего сына.... Я думаю, что все родители мне завидуют. И огромное спасибо Губернатору, администрации, что они посодействовали, что я здесь оказался», — сказал Альберт Алтынбаев.

Отдельно он поблагодарил губернатора Подмосковья.

«Хочу сказать большое спасибо отцу полка 30-го мотострелкового полка 44 корпуса, спасибо вам, Андрей Юрьевич, спасибо всем волонтерам», — сказал Артур Алтынбаев.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

