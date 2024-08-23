Артисты театра «Геликон-опера» выступят на Дне города Дмитрова

В конце августа Дмитров отметит 870-летие со дня своего основания. Празднование юбилея пройдет 30 и 31 августа, и на нем выступят артисты театра «Геликон-опера», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

У стен Кафедрального Успенского собора на исторической площади 30 августа пройдет уникальное событие — концерт Геликон-опера «Время для любви». В программе концерта только самые яркие и трогательные оперные шлягеры, каждый из которых — это история о любви, силе духа и стремлении к счастью. От арии до дуэта, от трогательных мелодий до мощных оркестровых выступлений — зрители смогут насладиться шедеврами, которые не оставят никого равнодушным.

Проект «Геликон опера время для любви» призвана объединить жителей и гостей города, демонстрируя, что музыка — это универсальный язык, способный передать самые тонкие нюансы человеческих эмоций и создать незабываемые моменты счастья и гармонии.

«Также состоится торжественная церемония награждения почетных жителей и выдающихся жителей нашего округа. Встречаемся 30 августа в 18:30 на Исторической площади. Уверен, классическая музыка и талантливое исполнение доставятвам истинное удовольствие! Афишу на 31 августа опубликую чуть позже! Следите за новостями», — сообщил в своем Telegram-канале глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Театр «Геликон опера» приезжает в Дмитров уже не первый раз. В 2021 году жителям Дмитровского округа представили спектакль «Евгений Онегин» Петра Чайковского в постановке художественного руководителя театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана. Для труппы этот спектакль знаковый: на нем вырос целый ряд поколений звезд театра. Посмотреть на историю любви в декорациях XIX века собрались около тысячи зрителей.

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