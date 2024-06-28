Артист Московской филармонии провел урок для детей лагеря «Бригантина» в Видном

В историко-культурном центре Ленинского городского округа состоялся интерактивный урок для воспитанников лагеря «Бригантина», где ребята смогли не только посмотреть интересные мультфильмы, но и перевоплотиться в любимых персонажей. Об этом сообищла пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Урок провел артист Московской филармонии, режиссер детского театра Московской филармонии Владимир Бугров.

«Главная задача мероприятия — сделать так, чтобы дети полюбили нашу литературу, знали как можно больше о наших писателях и поэтах, и, безусловно, побольше читали», — сказал Бугров.

Занятие было подготовлено в интерактивном формате. Дети отвечали на вопросы, играли, перевоплощались в героев и многое узнали о людях, которые трудились над известными мультфильмами.

«Всеми нашими сотрудниками, методистами и экскурсоводами была подготовлена очень большая программа для детских летних лагерей, чтобы дети смогли интересно провести время», — рассказала заведующая экскурсионно-массовым сектором историко-культурного отдела Дворца культуры «Видное».

В каждом школьном лагере Ленинского городского округа проходят тематические программы, проводят мастер-классы, интерактивные уроки, экскурсии, тематические встречи и другие виды активного обучения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.