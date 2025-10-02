Артем Чекалин уехал в больницу к сыну после продления домашнего ареста

Скандальный блогер Артем Чекалин после продления домашнего ареста до 26 ноября поехал не домой, а в больницу к сыну. Навестить ребенка ему разрешил прокурор, сообщает Life.ru .

После заседания суда он так и не приехал домой и не присутствовал на заседании, а у суда пошутил, что «будет бабки грести лопатой», когда расследование завершится.

При этом, по его словам, дела могли бы идти и лучше, сейчас он читает книги по нумерологии и родологии.

Сын блогеров Лерчек и Чекалина перенес операцию из-за пневмоторакса: ребенок упал под стол во время игры с братом. Его матери разрешили покинуть квартиру для отправки Льва в больницу.

Лерчек и ее муж проходят по делу о выводе материальных средств по подложным документам. По версии следствия, Чекалины и их сообщники в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года, предположительно, нелегально перевели в наличные 251,6 миллиона рублей, вырученных от онлайн-продажи фитнес-программ. Им вменяется нарушение закона.

