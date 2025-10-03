Артефакты из прошлого обнаружили на сортировочной ленте КПО Подмосковья

Сотрудники комплекса по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске пополнили коллекцию музея «Культурный слой» редкими историческими экспонатами, обнаруженными при сортировке отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Среди находок — сувенирный ключ от города Ровно, выпущенный в 1983 году к 700-летию города. Изделие из легкого металла примечательно особой конструкцией: в головке предусмотрено специальное отверстие для градусника, что делает его уникальным образцом инженерного искусства того времени.

Еще один ценный экспонат — подсвечник 1960-х годов в форме листа. На обратной стороне сохранилась оригинальная цена — 4 рубля 50 копеек, что эквивалентно стоимости 9 стаканов газировки с сиропом или 3 десятков яиц того времени.

Особого внимания заслуживает металлический орехокол в виде дракона, произведенный на Пензенском заводе вычислительных электронных машин в 1970–1980-х годах. Изделие сочетает функциональность и характерный советский дизайн.

Завершает коллекцию именная юбилейная медаль 1987 года, посвященная 60-летию сотрудника предприятия «Омега». Примечательно, что предприятие, основанное в 1977 году, продолжает свою деятельность и сегодня в сфере создания оптико-электронных систем специального назначения.

Музей «Культурный слой» — обязательная часть экскурсионных программ КПО «Восток» и КПО «Нева». Экспозиция не только сохраняет свидетельства ушедших эпох, но и служит инструментом экологического просвещения, напоминая посетителям о принципах ответственного потребления.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.