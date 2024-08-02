Арт-лекторий о творчестве Геннадия Шпаликова посетили участники активного долголетия Ленинского округа

В рамках проекта «Активное долголетие» в КЦСОР «Домодедовский» состоялся арт-лекторий, который собрал 23 участника из Ленинского округа, среди которых самым возрастным оказался 81-летний пенсионер. Мероприятие было посвящено жизни и творчеству выдающегося художника и поэта Геннадия Шпаликова — уроженца Ленинского округа, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Ирина Ризвановна Абсалямова, ведущая лекции, поделилась интересными фактами о творческом пути Шпаликова, который оставил заметный след в современном искусстве.

«Геннадий Шпаликов был не только талантливым художником, но и глубоким поэтом. Он умел видеть мир по-особенному, что и отражалось в его произведениях. Такие мероприятия, безусловно, очень важно проводить для расширения кругозора и культурного обогащения пожилых людей», — рассказала Ирина Абсалямова.

Она отметила, что многие участники выразили желание продолжать изучение творчества Геннадия Шпаликова, а также принимать участие в подобных мероприятиях в будущем.

В пресс-службе добавили, что каждую неделю для участников активного долголетия проводятся не только увлекательные лекции и экскурсии, но и уделяется время занятиям спортом и творчеством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.