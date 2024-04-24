Аршинова: первые мероприятия НКО «Евразия» пройдут в мае

Два первых мероприятия НКО «Евразия» пройдут в мае — это стратегические сессии и круглые столы на тему экономики, концентрации сил, сообщила первый зампред комитета Госдумы РФ по просвещению, председатель совета «Евразия» Алена Аршинова.

Она добавила, что в июне будут запущены грантовые программы для студентов, молодежи, журналистов и блогеров.

По словам Аршиновой, сейчас повестка комитета очень насыщенная, поэтому работы хватит всем заинтересованным.

«Мы будем делиться нашими наработками с педагогами наших стран-соседей», — отметила Аршинова.

Зампред добавила, что в комитете Госдумы по просвещению сделан колоссальный рывок в сфере образования и есть желание двигаться в этом направлении вместе со странами-соседями.

«Мы планируем устраивать культурные обмены, помогать друг другу в предпринимательской инициативе, устраивая бизнес-форумы. Я говорю сейчас не только о торговле, но и о совместных научных разработках, об инновациях, о движении вперед», — сказала Аршинова.

Она подчеркнула, что сегодня уже есть представление о том, как надо двигаться вперед.

«Мы открыты к спонсорской поддержке, так как уже какое-то время вокруг нас объединяются предприниматели, им это интересно», — уточнила зампред.

Перед комитетом стоит задача грамотно провести развитие вышеперечисленных сфер, чтобы это было востребовано, заключила Аршинова.

В Москве состоялась презентация НКО «Евразия». Цель объединения — укрепление деловых и культурных связей стран постсоветского пространства. Укреплять их будут с помощью народной дипломатии, в частности, образовательных программ.

Школьники смогут принять участие в образовательных программах, направленных на успешное поступление в ведущие вузы, включающих в себя подготовку к вступительным экзаменам. Студенты и молодые специалисты получат возможность стажировок в крупных компаниях.