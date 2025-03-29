Арктические погодные вторжения ожидаются в России в апреле

Согласно предварительному прогнозу, многие регионы России ждут арктические вторжения в апреле. Непогода не обойдет и центр государства, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Почти каждый апрель в России происходят арктические вторжения. 2025 год — не исключение, подчеркнул метеоролог.

Первый длительный период, когда ожидается похолодание, в центре России будет в конце первой, начале второй декад (декада — 10 дней). Вторая волна может появиться в конце апреля.

Между похолоданиями ожидаются сильные потепления. Благодаря этому средняя температура воздуха будет соответствовать климатической норме, добавил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сказал, что снег вряд ли выпадет в центре европейской части России на майских праздниках.