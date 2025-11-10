Архиерейское богослужение состоялось в Серпуховском Казанском храме

В Казанском храме 9 ноября прошло значимое событие — архиерейское богослужение. Оно стало первым за последнее столетие и было возглавлено архиепископом Подольским и Люберецким Аксием. Вместе с верующими владыка молился о мире, здравии и благополучии всех жителей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Храм Казанской иконы Божией Матери, расположенный на улице Верхние Гончары, имеет сложную историю. Построенный в первой половине XIX века, он был закрыт и разорен после революции, использовался не по назначению. Возрождение святыни началось в 2000-х годах, и теперь молитва вновь звучит в его стенах.

Приход храма активно занимается гуманитарной помощью: с первых дней специальной военной операции поддержка оказывается ее участникам, госпиталям и жителям приграничья. За эту деятельность настоятель, иерей Валерий Гололобов, был удостоен знака муниципалитета «Доброе сердце».

